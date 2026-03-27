Rapina, questa mattina, alle poste di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un uomo, armato di taglierino, è riuscito a portare via pochi spiccioli. Durante l’assalto, secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe appropriato degli effetti personali di alcuni dipendenti e della direttrice. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta un’ambulanza del 118.

A Palermo arrestato un 32enne per una rapina alle poste

Da Santa Maria di Licodia a Palermo, dove la polizia ha arrestato un 32enne. L’uomo è accusato di avere assaltato un ufficio postale, minacciando personale e clienti con un finto ordigno rudimentale.