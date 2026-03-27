Rapina, questa mattina, alle poste di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un uomo, armato di taglierino, è riuscito a portare via pochi spiccioli. Durante l’assalto, secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe appropriato degli effetti personali di alcuni dipendenti e della direttrice. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta un’ambulanza del […]
Rapina alle poste di Santa Maria di Licodia, ladro armato di taglierino
Rapina, questa mattina, alle poste di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un uomo, armato di taglierino, è riuscito a portare via pochi spiccioli. Durante l’assalto, secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe appropriato degli effetti personali di alcuni dipendenti e della direttrice. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta un’ambulanza del 118.
A Palermo arrestato un 32enne per una rapina alle poste
Da Santa Maria di Licodia a Palermo, dove la polizia ha arrestato un 32enne. L’uomo è accusato di avere assaltato un ufficio postale, minacciando personale e clienti con un finto ordigno rudimentale.