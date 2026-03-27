Palermo: rapina in ufficio postale, arrestato 32enne

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La polizia di Stato di Palermo ha arrestato un uomo di 32 anni ritenuto responsabile di una rapina in un ufficio postale. In particolare l’uomo, per farsi consegnare il denaro contante, ha minacciato gli operatori dell’ufficio postale con un oggetto avvolto con del nastro isolante di colore nero che lasciava intravedere un display luminoso. Come a riprodurre un ordigno rudimentale.

L’uomo aveva con sé un telecomando con cui minacciava i dipendenti di far esplodere l’ordigno, se non gli avessero consegnato l’intero incasso contenuto nel caveau. Una volta ottenuto il denaro contante custodito all’interno della cassaforte temporizzata, il 32enne ha abbandonato l’ordigno all’interno di uno dei cestini dei rifiuti presenti nell’ufficio postale, per poi darsi alla fuga tra le strade del quartiere Santa Rosalia.

L’uomo è stato, però, raggiunto in via Enrico Toti. Qui ha consegnato spontaneamente lo zaino che portava al seguito, all’interno del quale era contenuta la refurtiva appena prelevata dall’ufficio postale. Gli agenti hanno poi operato una perquisizione personale e trovato il telecomando. Il 32enne ha ammesso di essere l’autore della rapina ed è stato arrestato. Al termine del rito direttissimo, il Giudice presso il Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti del 32enne la misura della custodia cautelare in carcere.