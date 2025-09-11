Rapina in pescheria a Milazzo: titolare minacciato con una siringa

Avrebbe brandito, come se fosse un’arma, una siringa per portare a termine una rapina in una pescheria di Milazzo (in provincia di Messina). Un 45enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dai carabinieri che sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze (112). Secondo quanto ricostruito dai militari, il 45enne sarebbe entrato nell’esercizio commerciale e, avvicinandosi alla cassa, con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l’intero incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il rapinatore nelle adiacenze dell’esercizio commerciale, grazie anche all’azione di supporto di un cittadino che transitava nella zona. I militari hanno così recuperato il bottino – 360 euro – restituendolo al legittimo proprietario. L’uomo, invece, è stato portato in caserma dove i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato.