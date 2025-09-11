Rapina in pescheria a Milazzo: titolare minacciato con una siringa

11/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe brandito, come se fosse un’arma, una siringa per portare a termine una rapina in una pescheria di Milazzo (in provincia di Messina). Un 45enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dai carabinieri che sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze (112). Secondo quanto ricostruito dai militari, il 45enne sarebbe entrato nell’esercizio commerciale e, avvicinandosi alla cassa, con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l’intero incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il rapinatore nelle adiacenze dell’esercizio commerciale, grazie anche all’azione di supporto di un cittadino che transitava nella zona. I militari hanno così recuperato il bottino – 360 euro – restituendolo al legittimo proprietario. L’uomo, invece, è stato portato in caserma dove i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]