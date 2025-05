Catania, minaccia la dipendente di un negozio per farsi consegnare l’incasso

Un 38enne catanese avrebbe minacciato una dipendente di un negozio in centro per farsi consegnare l’incasso. L’episodio è avvenuto in via Sant’Euplio e l’uomo è stato arrestato dai poliziotti. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 38enne sarebbe entrato a volto scoperto all’interno del negozio e si sarebbe mescolato tra i clienti. A un certo punto, l’uomo si sarebbe diretto verso la cassa e avrebbe minacciato una commessa con un taglierino intimandole di consegnarle tutto il denaro del registratore di cassa.

Una volta impossessatosi del bottino, il 38enne sarebbe fuggito tra le vie del centro storico del capoluogo etneo. Scattato l’allarme, sono stati i poliziotti a raggiungere il negozio. Sentiti alcuni testimoni, gli inquirenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per mettersi sulle tracce dell’uomo. Le indagini hanno consentito di individuare e rintracciare il 38enne ancora con gli stessi indumenti indossati durante la rapina e con il taglierino utilizzato per minacciare la dipendente del negozio di via Sant’Euplio. Il 38enne è stato arrestato per rapina aggravata e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere. I poliziotti sono riusciti a recuperare gran parte della refurtiva.