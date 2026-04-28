Foto di carabinieri

È stato arrestato in flagranza di reato un 42enne di Casteltermini, nell’Agrigentino, ritenuto responsabile di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe aggredito un minorenne in via Caduti delle Miniere, impossessandosi del ciclomotore sul quale il giovane si trovava, per poi allontanarsi a bordo del mezzo. L’immediata attivazione delle ricerche ha consentito ai militari di rintracciarlo poco dopo presso la propria abitazione.

La minaccia di lanciarsi nel vuoto

All’arrivo dei Carabinieri, il 42enne si trovava sul tetto dello stabile, in evidente stato di alterazione psicofisica. Manifestando anche intenti anticonservativi e minacciando di lanciarsi nel vuoto. La situazione, particolarmente delicata, è stata gestita dai militari attraverso un’attività di mediazione che ha permesso di convincere l’uomo a desistere dal gesto. Una volta riportata la situazione in condizioni di sicurezza, l’uomo ha opposto resistenza ai militari, che sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto, evitando ulteriori conseguenze per sé stesso e per le persone presenti. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento, a disposizione della procura di Agrigento.