Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dopo la lite L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 […]
Foto di carabinieri Catania
S.M. di Ganzaria, lite domestica fa scattare la perquisizione: arrestata coppia
Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il controllo dopo la lite
L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 da parte del vicinato, allarmato da una discussione particolarmente animata. I militari della Radiomobile di Caltagirone, raggiunta l’abitazione, hanno identificato i due giovani e iniziato a ricostruire le ragioni del litigio. Durante il colloquio, però, i carabinieri avrebbero percepito nell’appartamento un odore acre riconducibile alla marijuana. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione.
Hashish, marijuana e materiale per il confezionamento
All’interno dell’abitazione sono stati trovati hashish e diversi sacchetti contenenti marijuana, oltre a due bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto e altro materiale ritenuto utilizzabile per il confezionamento della droga. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e i carabinieri hanno arrestato entrambi i giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.