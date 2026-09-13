Foto di carabinieri Catania

S.M. di Ganzaria, lite domestica fa scattare la perquisizione: arrestata coppia

13/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dopo la lite

L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 da parte del vicinato, allarmato da una discussione particolarmente animata. I militari della Radiomobile di Caltagirone, raggiunta l’abitazione, hanno identificato i due giovani e iniziato a ricostruire le ragioni del litigio. Durante il colloquio, però, i carabinieri avrebbero percepito nell’appartamento un odore acre riconducibile alla marijuana. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione.

Hashish, marijuana e materiale per il confezionamento

All’interno dell’abitazione sono stati trovati hashish e diversi sacchetti contenenti marijuana, oltre a due bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto e altro materiale ritenuto utilizzabile per il confezionamento della droga. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e i carabinieri hanno arrestato entrambi i giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
Leggi la notizia

Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dopo la lite L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 […]

Taormina, ordine di demolizione per la discoteca Ipanema
Leggi la notizia

Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dopo la lite L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]