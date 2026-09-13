Foto di carabinieri Catania

Una segnalazione per una lite domestica ha portato i carabinieri in un’abitazione di San Michele di Ganzaria, dove i militari hanno poi arrestato un 29enne e una 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dopo la lite

L’intervento è scattato nella tarda serata, dopo la chiamata al 112 da parte del vicinato, allarmato da una discussione particolarmente animata. I militari della Radiomobile di Caltagirone, raggiunta l’abitazione, hanno identificato i due giovani e iniziato a ricostruire le ragioni del litigio. Durante il colloquio, però, i carabinieri avrebbero percepito nell’appartamento un odore acre riconducibile alla marijuana. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione.

Hashish, marijuana e materiale per il confezionamento

All’interno dell’abitazione sono stati trovati hashish e diversi sacchetti contenenti marijuana, oltre a due bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto e altro materiale ritenuto utilizzabile per il confezionamento della droga. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e i carabinieri hanno arrestato entrambi i giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.