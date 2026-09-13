Catania, 16enne vende droga agli automobilisti: arrestato

Un 16enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti nel rione San Giovanni Galermo, a Catania. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe venduto droga agli automobilisti in via Capo Passero.

Cocaina e marijuana sequestrate

Durante l’operazione, gli agenti delle Volanti della questura di Catania hanno sequestrato 86 dosi di cocaina e 21 dosi di marijuana, oltre a una somma di denaro ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Al termine dell’intervento, il 16enne, su disposizione della procura per i minorenni, è stato condotto in un centro di prima accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida.

Il fiuto del cane Rex

I controlli sono poi proseguiti nello stesso quartiere. Durante le verifiche, il cane poliziotto Rex ha fiutato la presenza di sostanza stupefacente all’interno di una vecchia cisterna d’acqua. Gli agenti hanno recuperato altre buste contenenti dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 300 grammi. Secondo gli investigatori, la droga sarebbe stata nella disponibilità degli spacciatori della zona.