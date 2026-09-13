Lampedusa, sbarcati 58 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia

Foto archivio Emergency autore Michele Bertelli

Cinquantotto migranti sono stati sbarcati al porto di Lampedusa dalla ong Sea Punk 1, che aveva soccorso un barchino di circa sette metri nel Canale di Sicilia. A bordo c’erano cittadini ivoriani, eritrei, gambiani, nigeriani, malesi e sudanesi, tra cui 11 donne e tre minorenni.

La partenza dalla Libia

Il gruppo sarebbe partito da Sabratha, in Libia, quattro giorni fa. Dopo il soccorso, i migranti sono stati trasferiti dalla Sea Punk 1 verso l’isola. Una volta arrivati al porto commerciale di Lampedusa, tutti sono stati sottoposti a un primo triage sanitario prima di essere trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura di accoglienza ci sono al momento 135 ospiti, compresi 45 minorenni non accompagnati.