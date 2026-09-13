Foto archivio Emergency autore Michele Bertelli

Lampedusa, sbarcati 58 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia

13/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Cinquantotto migranti sono stati sbarcati al porto di Lampedusa dalla ong Sea Punk 1, che aveva soccorso un barchino di circa sette metri nel Canale di Sicilia. A bordo c’erano cittadini ivoriani, eritrei, gambiani, nigeriani, malesi e sudanesi, tra cui 11 donne e tre minorenni.

La partenza dalla Libia

Il gruppo sarebbe partito da Sabratha, in Libia, quattro giorni fa. Dopo il soccorso, i migranti sono stati trasferiti dalla Sea Punk 1 verso l’isola. Una volta arrivati al porto commerciale di Lampedusa, tutti sono stati sottoposti a un primo triage sanitario prima di essere trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura di accoglienza ci sono al momento 135 ospiti, compresi 45 minorenni non accompagnati.

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