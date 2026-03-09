Randazzo, dopo 40 anni abbattuto l’ecomostro del boss Sangani

Un ecomostro da tre piani, tutti abusivi, in contrada Murazzorotto, a Randazzo, nel Catanese, eretto negli anni ’80 dal condannato per mafia Oliviero Sangani. Una struttura la cui demolizione, attesa da 40 anni, è arrivata lo scorso 3 marzo. Preceduta da recenti indagini dei carabinieri che, con l’operazione Terra Bruciata del 2022, hanno raggiunto quanti ancora restavano del clan Sangani. Per poi seguire e arginare, con l’operazione Game Over di gennaio, il tentativo di riorganizzazione. I militari dell’arma hanno seguito da vicino anche le fasi delle demolizioni dei beni abusivi nella disponibilità della mafia locale. Da un ovile, abbattuto nel 2024, alle abitazioni.

