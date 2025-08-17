Foto di Franco Parasiliti

Maltempo, crolla il parapetto del ponte sulla statale 116. Anas annuncia lavori di ricostruzione per un milione

17/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Chiuso per precauzione il ponte Alcantara, al km 0,179 della strada statale 116, in territorio di Randazzo, nel Catanese. Lo ha deciso Anas, dopo che le forti piogge di ieri hanno causato il distacco del parapetto dalla struttura portante del ponte. I tecnici Anas sono al momento sul posto per valutare la situazione complessiva e, intanto, per domani è prevista la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato, per consentire la riapertura a senso unico alternato. Non è la prima volta che il ponte viene danneggiato dal maltempo e, per questo, Anas fa sapere di aver «predisposto interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte per un investimento di circa un milione di euro» e di aver già affidato i lavori. Una specifica che risponde alla nota del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo: «Se ieri non si è consumata una tragedia è stato solo un caso. I crolli non possono diventare routine. Per questo chiediamo la convocazione urgente di un tavolo in Prefettura, con istituzioni, parti sociali e forze economiche, per dichiarare lo stato di calamità naturale e garantire immediati ristori a lavoratori e imprese colpiti». Oltre a «un piano straordinario di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e idrauliche -continua il sindacalista -, un programma di riforestazione e manutenzione del territorio, per contrastare il dissesto idrogeologico e rendere le comunità più resilienti agli eventi estremi sempre più frequenti». De Caudo, infine, chiama in causa il Commissario per il dissesto idrogeologico, chiedendo di «chiarire quali risorse siano già disponibili e garantire che i fondi non restino bloccati o dispersi in procedure infinite. È necessario uscire dalla logica dell’emergenza permanente, altrimenti dovremo rassegnarci ad attendere il prossimo disastro».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]