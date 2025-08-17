Maltempo, crolla il parapetto del ponte sulla statale 116. Anas annuncia lavori di ricostruzione per un milione

Foto di Franco Parasiliti

Chiuso per precauzione il ponte Alcantara, al km 0,179 della strada statale 116, in territorio di Randazzo, nel Catanese. Lo ha deciso Anas, dopo che le forti piogge di ieri hanno causato il distacco del parapetto dalla struttura portante del ponte. I tecnici Anas sono al momento sul posto per valutare la situazione complessiva e, intanto, per domani è prevista la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato, per consentire la riapertura a senso unico alternato. Non è la prima volta che il ponte viene danneggiato dal maltempo e, per questo, Anas fa sapere di aver «predisposto interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte per un investimento di circa un milione di euro» e di aver già affidato i lavori. Una specifica che risponde alla nota del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo: «Se ieri non si è consumata una tragedia è stato solo un caso. I crolli non possono diventare routine. Per questo chiediamo la convocazione urgente di un tavolo in Prefettura, con istituzioni, parti sociali e forze economiche, per dichiarare lo stato di calamità naturale e garantire immediati ristori a lavoratori e imprese colpiti». Oltre a «un piano straordinario di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e idrauliche -continua il sindacalista -, un programma di riforestazione e manutenzione del territorio, per contrastare il dissesto idrogeologico e rendere le comunità più resilienti agli eventi estremi sempre più frequenti». De Caudo, infine, chiama in causa il Commissario per il dissesto idrogeologico, chiedendo di «chiarire quali risorse siano già disponibili e garantire che i fondi non restino bloccati o dispersi in procedure infinite. È necessario uscire dalla logica dell’emergenza permanente, altrimenti dovremo rassegnarci ad attendere il prossimo disastro».