Foto di Dario De Luca

Ragusa, violenze ed estorsioni contro la madre: arrestato un 34enne

06/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un 34enne ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni ai danni della madre convivente.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte violente si sarebbero protratte per anni, con episodi ripetuti di aggressioni fisiche e psicologiche. A presentare denuncia è stata la stessa donna, ormai sfinita da una lunga scia di soprusi e intimidazioni messi in atto dal figlio, tossicodipendente.

In più occasioni i militari erano già intervenuti presso l’abitazione per placare le violenze, spesso scatenate da crisi di astinenza del giovane. L’ultimo episodio ha segnato un punto di non ritorno: la donna è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Alla luce del quadro indiziario e della gravità dei fatti contestati, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare a carico dell’uomo, ora a disposizione della magistratura.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sant’Agata, ipotesi tichetta tra candelore e ritardi: «Verifiche per eventuali provvedimenti»
Leggi la notizia

I carabinieri della stazione di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un 34enne ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni ai danni della madre convivente. La ricostruzione degli investigatori Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte violente si sarebbero protratte per anni, con […]

Maxi ritardo per il rientro di Sant’Agata, fuochi del Borgo con il sole: «Così sono inutili»
Leggi la notizia

I carabinieri della stazione di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un 34enne ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni ai danni della madre convivente. La ricostruzione degli investigatori Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte violente si sarebbero protratte per anni, con […]

Sant’Agata, operai al lavoro per rimuovere montagne di rifiuti e cera
Leggi la notizia

I carabinieri della stazione di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un 34enne ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni ai danni della madre convivente. La ricostruzione degli investigatori Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte violente si sarebbero protratte per anni, con […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze