Foto di Dario De Luca

I carabinieri della stazione di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di un 34enne ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni ai danni della madre convivente.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte violente si sarebbero protratte per anni, con episodi ripetuti di aggressioni fisiche e psicologiche. A presentare denuncia è stata la stessa donna, ormai sfinita da una lunga scia di soprusi e intimidazioni messi in atto dal figlio, tossicodipendente.

In più occasioni i militari erano già intervenuti presso l’abitazione per placare le violenze, spesso scatenate da crisi di astinenza del giovane. L’ultimo episodio ha segnato un punto di non ritorno: la donna è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Alla luce del quadro indiziario e della gravità dei fatti contestati, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare a carico dell’uomo, ora a disposizione della magistratura.