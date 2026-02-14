Foto di carabinieri

Ragusa, spacciatore con quasi 10 chili di droga a casa. Aveva pure due pistole

14/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, militari dell’Arma hanno trovato quasi 10 chilogrammi di droga: circa 7 chili di hashish, 2.5 chili di ecstasy, 25 grammi di cocaina e 30 grammi di crack, oltre a due pistole, prive di matricola, con relativi caricatori e 11 proiettili. Sequestrati anche 16.700 euro in contanti custoditi all’interno di una cassaforte a muro. L’uomo, dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato condotto in carcere.

