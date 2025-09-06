Una 14enne è scomparsa da Catania. L’appello dei genitori: «Aiutateci a ritrovare Serena»

Si chiama Serena, ha 14 anni ed è scomparsa da Catania. «Aiutateci a ritrovarla», è l’appello disperato lanciato dai genitori dell’adolescente che, secondo quanto si apprende finora, si è allontanata da casa nella tarda serata di lunedì 18 agosto. Stando alle informazioni finora disponibili, la 14enne avrebbe portato con sé solo il cellulare che, adesso, però, risulta spento. Serena è una ragazza dalla corporatura normale, alta un metro e 65 centimetri circa, con gli occhi castani e i capelli rossi. Al momento della scomparsa, la 14enne indossava una maglietta di colore verde, un paio di pantaloncini, le ciabatte di Hello Kitty e porta sempre gli occhiali da vista con una montatura leopardata.

