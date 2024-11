Ragazza di Lentini muore a 22 anni per un’operazione al naso, indagati due medici

Sarebbe morta per delle complicazioni legate alla somministrazione dell’anestesia locale nell’ambito di un intervento di rinoplastica. La vittima è la 22enne Agata Margaret Spada, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa. Il fatto è avvenuto in un centro medico di Roma dove la giovane, insieme al fidanzato, si era recata il 4 novembre. Stando a quanto trapelato in queste ore Spada aveva individuato la struttura attraverso una delle tante inserzioni pubblicitarie che compaiono nei social network. Dalle indagini, coordinata dal magistrato Erminio Amelio, emergerebbe che la struttura in questione è stata trovata sprovvista dei documenti relativi all’intervento: dalla cartella clinica al registro relativo all’operazione al naso fino al consenso informato sottoscritto dalla 22enne.

Le persone iscritte sul registro degli indagati sono due, padre e figlio, entrambi medici. La procura affiderà oggi l’incarico per effettuare l’autopsia che verrà svolta all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata. Agli atti dell’indagine sulla morte di Spada c’è anche un video di pochi secondi girato dal fidanzato della ragazza. Il filmato riprenderebbe il momento in cui i medici tentavano di rianimare la 22enne che si era sentita male dopo la somministrazione dell’anestesia. «La cosa assurda è che comunque si trattava di un intervento di routine e che una ragazza di 22 anni torna a casa dentro una bara, è inaccettabile per la famiglia», afferma l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari di Spada. «Io andrei cauto a parlare di sala operatoria, non ci trovavamo certo in una struttura ospedaliera: è un ambulatorio, un centro medico», ha aggiunto.