Catania, dalle sedie di una fabbrica dismessa passa il futuro del quartiere San Cristoforo

«Non c’è oggetto migliore delle sedie per fare rivivere un pezzo di storia di questo quartiere, ma senza rimanere fossilizzati nel passato». Guardano al futuro, infatti, le opere d’arte realizzate dai bambini di scuola elementare e dai ragazzi di scuola media inferiore con le sedie dell’ex fabbrica Di Sano. Uno dei motori dell’artigianato e della manifattura che, negli anni Ottanta, hanno caratterizzato lo storico quartiere di San Cristoforo a Catania. Un rione ricco di contraddizioni che sarà al centro della mostra Racconti in sedie che si inaugura oggi pomeriggio (domenica 22 giugno alle 18.30) nella sede della fondazione Stella polare onlus (in via Villascabrosa 128 a, Catania). «Un progetto che unisce il passato e il futuro – spiega a MeridioNews Marco Cutispoto, il presidente di Fermento Urbano – per andare oltre la narrazione sterile di degrado e criminalità che viene fatta sul quartiere degli Angeli Custodi». Che è uno dei sette territori di città italiane considerato «ad alta vulnerabilità» e, per questo, inserito – con 15 milioni di euro da destinare, almeno in teoria, a riqualificazione sociale e ambientale – nel piano Caivano.

«Sarà un viaggio tra memoria, creatività e comunità. Una mostra – spiegano le realtà che l’hanno realizzata – che restituirà la polifonia di voci di cui si compone la storia del quartiere». Con l’aggiunta dello sguardo di chi quelle voci le ascolta e le raccoglie. La mostra, infatti, è il risultato di tre laboratori che, attraverso le pratiche del riciclo creativo, hanno ritessuto memorie personali e collettive di San Cristoforo con le mani dei bambini e dei ragazzi che lo abitano. Un quartiere che è, al tempo stesso, centro storico e periferia, marchiato dallo stigma della marginalizzazione e cuore pulsante di innovazioni. «L’innesco di questo progetto – ricostruisce Cutispoto al nostro giornale – è nato dal format Agorà (del settembre del 2024, ndr) e ha tenuto insieme nel processo di co-programmazione diverse associazioni e realtà che animano questo territorio». Dalle associazioni culturali Balloon project e Doremillaro, all’organizzazione di volontariato Economia circolare Odv fino alla fondazione Stella polare e alla società cooperativa Mare.

«L’obiettivo è quello di creare sinergie e collaborazioni fra enti del terzo settore e – aggiunge il presidente di Fermento Urbano – promuovere un confronto attivo con la pubblica amministrazione». Tutti i laboratori si sono svolti nella sede della fondazione Stella polare che, dal 2018, crea opportunità contro la dispersione scolastica, a favore della promozione culturale e, più in generale, del benessere del quartiere. Oltre le attività del doposcuola, da settembre sarà avviata la cooperativa sociale che riprenderà il lascito della ex fabbrica di sedie Di Sano. Negli stessi locali dell’ex industria, il lavoro artigianale sarà destinato non solo alla produzione di sedie ma anche di altri oggetti di design sia artistico che funzionale, dando lavoro a categorie socialmente marginalizzate, dai cosiddetti Neet alle persone neurodivergenti.

In mostra saranno esposte – fino al 23 luglio – non solo le sedute innovative realizzate dai giovani creativi di San Cristoforo durante i laboratori, ma anche una selezione di fotografie che raccontano il quartiere. Le persone che lo abitano o che ci lavorano sono protagoniste delle interviste di Rita Ciccaglione che saranno restituite attraverso l’installazione sonora di Giuseppe Lacinskij Schillaci e il catalogo multimediale, in forma di segnalibro, a cura di Balloon project. «Una narrazione collettiva che ci auguriamo – conclude Cutispoto – possa restituire un’immagine più reale e complessa del quartiere San Cristoforo e che posso rafforzare un senso di comunità partecipativa».