Catania, trovata stalla abusiva con quattro cavalli

Quattro cavalli tenuti in una stalla abusiva a San Francesco La Rena, a Catania. Li ha scoperti la polizia in un controllo insieme all’Asp veterinaria etnea. Seppur in buone condizioni di salute, gli animali erano tutti privi di microchip e, pare, non sottoposti alle previste visite sanitarie. Al gestore della stalla abusiva è estata elevata una sanzione da 13mila euro e gli animali sono stati sottoposti a vincolo sanitario, finché non verranno rispettate le norme.