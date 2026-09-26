Messina, 58enne aggredito con l’acido

Una donna gli avrebbe versato dell‘acido: è la ricostruzione fatta da un uomo arrivato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico di Messina.Il 58enne ha raccontato al personale sanitario di essere stato aggredito per strada da una donna, con un liquido urticante. Non è chiaro se dopo una lite e se i due di conoscessero: dubbi al centro delle indagini affidate ai carabinieri. Con diversi ustioni sul corpo ma non in pericolo, l’uomo è stato prima medicato e poi trasferito al Centro grandi ustionati di Catania.