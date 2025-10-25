Raccolta differenziata a Palermo, il piano procede: porta a porta per 30mila cittadini a Montepellegrino

25/10/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Dopo una falsa partenza e qualche incertezza, martedì 28 ottobre sarà finalmente avviata la raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere 24 di Palermo, quello di Montepellegrino. Coinvolti nella nuova modalità di raccolta dei rifiuti circa 30mila residenti, 12.500 famiglie e 2.500 attività commerciali. «Siamo partiti da poco con la raccolta differenziata all’Arenella e a Vergine Maria, ed è confermato l’avvio anche a Montepellegrino» precisa a MeridioNews Giuseppe Todaro, presidente di Rap, la partecipata del Comune di Palermo che si occupa della gestione dei rifiuti. «Un quartiere complesso, perché qui ci sono via Montalbo, il Palazzo di Ferro e altre situazioni particolari. Oltre a molte attività commerciali e al mercato ortofrutticolo della città. Non sarà un’operazione semplice».

La fase che completa l’area nord di Palermo

La fase 6 della raccolta differenziata a Palermo, quella che riguarda Montepellegrino, comprende le strade delimitate tra via dell’Arsenale, piazza Caponnetto, via Simone Gulì Comandante, salita Belmonte, via Rampolla, via Mariano Cardinale, via Pietro Bonanno, via Martin Luther King, viale Diana (esclusa) e via Ferdinando Ferri (vedi la mappa). Una volta completato l’avvio del porta a porta in questa zona, sarà così coperta l’intera area nord della città: «Ciò significa che il primo cassonetto dell’indifferenziata si potrà trovare soltanto alla stazione centrale – riferisce Todaro -. Stiamo correndo davvero molto per raggiungere questi risultati in poco tempo. Stiamo realizzando in sei mesi un piano che, in origine, doveva essere completato in alcuni anni».

Le tempistiche della raccolta differenziata a Palermo

La corsa contro il tempo è dovuta anche alle tempistiche dettate dal progetto PG2030 – Palermo Green 2030, che finanzia l’introduzione del porta a porta in questa parte della città. Il tutto per un costo di quasi 39 milioni di euro. Il PG2030 è un progetto del Comune di Palermo volto proprio a trasformare la gestione dei rifiuti attraverso il potenziamento della differenziata. «Con i fondi Pon chiuderemo il cerchio, introducendo il porta a porta anche nella zona della Noce entro la fine dell’anno – aggiunge Todaro -. Terminata quest’area, passeremo poi alla zona sud, dove realizzeremo invece la raccolta differenziata di prossimità con i fondi del PNRR».

La sfida della raccolta differenziata nella zona Sud di Palermo

A sud della città si concentrano molti dei quartieri più complessi per la gestione della raccolta differenziata. Tuttavia, la raccolta di prossimità presenta vantaggi importanti. I cittadini possono infatti conferire i rifiuti quando desiderano, senza dover rispettare un calendario. Anche i lavoratori di Rap sono agevolati, evitando di passare casa per case in aree densamente popolate. «Il porta a porta, in alcune zone della città, sarebbe un bagno di sangue per tutti – avverte Todaro -. L’azienda dovrebbe sostenere uno sforzo enorme per mantenere il servizio. La raccolta di prossimità, invece, è più sostenibile».

Gli obiettivi di Rap

In generale, comunque, il presidente di Rap si dice soddisfatto dei risultati raggiunti finora: «Abbiamo registrato due fenomeni: da un lato, la raccolta differenziata sta funzionando, con picchi del 70 per cento – dichiara -. In media siamo al 64-65 per cento, quindi non possiamo lamentarci. Dall’altro lato, però, dobbiamo ancora lavorare molto sul piano educativo. Una parte dei cittadini infatti continua a non voler differenziare e gira per la città in cerca di cassonetti in cui abbandonare i propri rifiuti. È un problema non solo operativo, ma anche culturale e civico».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
Leggi la notizia

Dopo una falsa partenza e qualche incertezza, martedì 28 ottobre sarà finalmente avviata la raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere 24 di Palermo, quello di Montepellegrino. Coinvolti nella nuova modalità di raccolta dei rifiuti circa 30mila residenti, 12.500 famiglie e 2.500 attività commerciali. «Siamo partiti da poco con la raccolta differenziata all’Arenella e […]

Alle pendici dell’Etna è nata una Dubai Chocolate «cento per cento made in Sicily»
Leggi la notizia

Dopo una falsa partenza e qualche incertezza, martedì 28 ottobre sarà finalmente avviata la raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere 24 di Palermo, quello di Montepellegrino. Coinvolti nella nuova modalità di raccolta dei rifiuti circa 30mila residenti, 12.500 famiglie e 2.500 attività commerciali. «Siamo partiti da poco con la raccolta differenziata all’Arenella e […]

La battaglia sul servizio idrico del Catanese: tra ricorsi, commissari e la convenzione miliardaria
Leggi la notizia

Dopo una falsa partenza e qualche incertezza, martedì 28 ottobre sarà finalmente avviata la raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere 24 di Palermo, quello di Montepellegrino. Coinvolti nella nuova modalità di raccolta dei rifiuti circa 30mila residenti, 12.500 famiglie e 2.500 attività commerciali. «Siamo partiti da poco con la raccolta differenziata all’Arenella e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]