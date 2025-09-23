Rap, approvato il bilancio d’esercizio: perdite ridotte e forte miglioramento dei conti

23/09/2025

Una drastica riduzione del debito e perdite ridotte che fanno ben sperare per il futuro di Rap, l’azienda partecipata del Comune di Palermo deputata alla raccolta dei rifiuti. Giuseppe Todaro, presidente di Rap, ha definito questo dato un «segnale positivo e incoraggiante per l’azienda». Tutto ciò è emerso in seguito all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, operata nei giorni scorsi da parte dell’assemblea dei Soci di Rap. Il risultato ha evidenziato una perdita di circa 1,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a quella registrata nel 2023, pari a oltre 10 milioni di euro, e anche rispetto al dato previsionale contenuto nel piano di risanamento.

Tale andamento, soprattutto relativamente alle perdite ridotte, rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di risanamento della società, frutto di un lavoro sinergico affrontato negli ultimi anni con tutti gli attori istituzionali coinvolti. Anche per questo, al termine della seduta odierna, l’Assemblea ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha rivolto un ringraziamento al sindaco Roberto Lagalla, agli assessori Brigida Alaimo (Bilancio) e Pietro Alongi (Politiche Ambientali) per il costante supporto, agli uffici del Comune, al collegio sindacale, alla società di revisione e a tutte le componenti aziendali che hanno contribuito a questo risultato.

Risultato che, per il presidente di Rap Giuseppe Todaro «rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di risanamento avviato negli ultimi anni. Le perdite ridotte – aggiunge – testimoniano l’impegno costante nella razionalizzazione dei costi, nel miglioramento dell’efficienza operativa e nella valorizzazione delle risorse interne. Questo è un segnale positivo e incoraggiante che rafforza la fiducia verso il futuro della Rap. Confermiamo la nostra volontà di proseguire nel cammino di rilancio e stabilità economico-finanziaria, a beneficio dei cittadini e della città di Palermo».

