Presentata la quarta edizione del master Terna-UniPa: «Un successo», tra borse di studio e assunzione garantita

Rinnovato per altre due edizioni il master Terna-UniPa che porterà, alla fine del percorso di un anno, all’assunzione di altri 19 allievi nella sede di Palermo della società che gestisce le reti elettriche italiane. Quella presentata oggi, nell’aula Capitò del dipartimento di Ingegneria dell’ateneo palermitano, è la quarta edizione del master di secondo livello in Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, nato nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, e svolto anche negli atenei di Cagliari (Sardegna) e Salerno (Campania). Un percorso formativo multidisciplinare pensato per formare professionisti all’altezza delle nuove necessità del mercato energetico alle prese con l’integrazione e la crescita delle fonti rinnovabili. Gli studenti e le studentesse in possesso di laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche e informatiche potranno candidarsi entro il 1 settembre 2025.

Dopo la scrematura per titoli e colloquio, i 19 candidati selezionati inizieranno l’iter, della durata di un anno, nel mese di novembre, con i costi del master interamente coperti da una borsa di studio erogata da Terna. Il percorso sarà composto da undici moduli – il primo propedeutico, per rendere omogenee le conoscenze, e gli altri specifici secondo le aree di provenienza -, per un totale di 60 crediti formativi. Alle lezioni – condotte da docenti di UniPa e da professionisti di Terna – si affiancherà un intero modulo di linguaggi di programmazione e un tirocinio trimestrale in azienda, prima della prova finale. Fin dalla selezione – così com’è stato per le scorse edizioni – i 19 allievi riceveranno una lettera di impegno all’assunzione entro due mesi con contratto a tempo indeterminato nella sede Terna territoriale del master: Palermo, Cagliari o Salerno – ci si può candidare per una sola sede, pena l’esclusione dalla selezione -, ossia le tre città interessate dal progetto Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà Campania, Sicilia e Sardegna, per un totale di circa 970 chilometri di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, proprio per favorire l’integrazione dei flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili.

Alla presentazione di oggi, dopo i saluti del prorettore di UniPa Enrico Napoli, per Terna sono intervenuti Simona Sapio, responsabile recruiting, e – in video collegamento – Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna. «Avere investito nello sviluppo di professionalità e nelle carriere dei giovani, per portare innovazione sana, credo sia uno dei nostri più grandi successi degli ultimi anni. Più delle grandi infrastrutture», commenta Del Pizzo, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze in sala. A entrare nel merito dell’articolazione del master e dei suoi contenuti sono stati i responsabili del corso per UniPa: i docenti Mariano Ippolito ed Eleonora Riva Sanseverino. «Per me, questo master continua a essere un’esperienza straordinaria, di arricchimento umano e professionale, che non avevo mai visto – sorride Ippolito, direttore e coordinatore del corso – Ma è anche una straordinaria opportunità per il territorio e per i giovani, che non solo saranno chiamati a partecipare alla doppia transizione in atto nel mercato energetico, ma dovranno trainarla da protagonisti».