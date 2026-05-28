Ciclone Harry, riconosciuta l’eccezionalità: arrivano i fondi del ministero

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato tre decreti che riconoscono il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi legati al ciclone Harry. Che tra gennaio e febbraio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’eccezionalità del ciclone Harry

Le dotazioni finanziarie per il ciclone Harry saranno garantite dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale con 111,2 milioni di euro per l’anno 2026. Destinati al sostegno delle imprese agricole e ittiche danneggiate, con particolare riferimento alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali. «Assicurando – si legge in una nota del Masaf – risposte rapide e concrete a un comparto strategico per la tenuta economica e sociale dei territori colpiti».

Le parole del ministro Francesco Lollobrigida

«Il Governo – ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – è al fianco delle Regioni e delle imprese agricole. E interviene con strumenti concreti, non solo con una strategia di lungo periodo, ma anche con misure tempestive per affrontare eventi improvvisi come quelli causa dal ciclone Harry. Garantendo agli imprenditori il sostegno necessario per ripartire». Il provvedimento consente l’attivazione degli interventi previsti dal decreto-legge 27 febbraio 2026 relativo all’emergenza provocata dal ciclone Harry

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