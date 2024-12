Pusher minorenne arrestato in provincia di Messina. Nel bauletto dello scooter 23 dosi di cocaina

Con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di coltello i carabinieri hanno arrestato a Monforte San Giorgio (Messina) un 17enne. Il giovane è stato fermato per un controllo in una via del centro e nel bauletto dello scooter i militari hanno trovato quasi 20 grammi di cocaina suddivisa in 23 dosi. Nella tasca dei pantaloni aveva, invece, un coltello a serramanico di genere vietato. Il 17enne è stato arrestato e condotto nel centro di prima accoglienza di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio.