Tangenziale di Catania, incidente all’altezza dello svincolo per Misterbianco. Traffico bloccato

Anche oggi si registrano incidenti stradali lungo la tangenziale di Catania. L’ultimo sinistro in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 9 in direzione Siracusa, nei pressi dello svincolo per Misterbianco. Vengono segnalate delle lunghe code. La circolazione subisce dei notevoli rallentamenti anche in direzione Messina a causa degli immancabili curiosi.