Uccise l’amico poliziotto sul lungomare di Furci Siculo: condannato a 15 anni

Quindici anni di carcere. È questa la sentenza di condanna per Antonio Nucifora, in abbreviato, alla sbarra per l’omicidio dell’ex poliziotto 63enne Giuseppe Catania, sul lungomare di Furci Siculo (in provincia di Messina) il 2 ottobre del 2023. Per gli avvocati Giovanni Starrantino ed Emilia Cerchiara non c’era stata alcuna premeditazione, l’uomo ha agito d’impulso: ha visto l’amico sul lungomare, è tornato a casa e ha preso l’arma in un lasso di tempo brevissimo.