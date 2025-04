Tangenziale di Catania, auto cappottata in direzione Misterbianco

Foto di Massimo Ronsisvalle

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la tangenziale di Catania. Una macchina è cappottata poco dopo l’uscita San Giovanni Galermo, in direzione Misterbianco. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Come segnalato da alcuni utenti si registrano code per curiosi lungo la corsia di marcia opposta rispetto a quella in cui è avvenuto il sinistro.