Sospesi due cantieri a Catania: tutti i lavoratori in nero

Foto di Marta Silvestre

Due cantieri edili, uno nella città di Catania e uno nella provincia etnea, sono stati sospesi per lavoro nero. Nel corso dei controlli da parte degli ispettori dell’Inl sono state riscontrate varie irregolarità. In un primo cantiere nel capoluogo, sono stati trovati tutti e tre i lavoratori in nero. Per questo motivo è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Gli ispettori, inoltre, hanno contestato la mancata sorveglianza sanitaria e l’omessa recinzione esterna del cantiere, impartendo prescrizioni di natura penale con ammenda di 2000 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione e maxi-sanzione fino a un massimo di 14.200 euro.

Nel secondo cantiere – controllato in un centro della provincia di Catania – sono stati trovati due operai, entrambi in nero. Anche in questo caso, è stata sospesa l’attività imprenditoriale, con irrogazione della sanzione di 2500 euro. Inoltre, sono state rilevate l’assenza della patente e crediti e la non conformità del ponteggio. La ditta è stata allontanata dal cantiere e sono state irrogate la sanzione penale di 2200 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione, la maxi-sanzione e la sanzione per l’assenza della patente.