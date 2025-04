Marsala, giovane coppia aggredita con coltello e bastone: arresti per tentata rapina

Una coppia di giovani di origine tunisina è stata vittima di una violenta aggressione a scopo di

rapina in piazza Marconi a Marsala, in provincia di Trapani. La polizia ha fermato due dei quattro

aggressori, tutti connazionali delle vittime, già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, i quattro si sarebbero avvicinati al ragazzo armati di un coltello e di un bastone, minacciandolo e intimandogli di consegnare tutto ciò che aveva con sé. Il giovane ha tentato di prendere tempo, ma è stato colpito violentemente alla testa e costretto a fuggire.

I rapinatori hanno cercato di inseguirlo, ma il giovane è riuscito a chiedere aiuto a un cittadino. L’intervento della polizia ha permesso di rintracciare e arrestare in flagranza due dei quattro

aggressori per tentata rapina e porto abusivo armi e di oggetti atti a offendere. Uno degli arrestati risulta coinvolto anche in un precedente episodio di aggressione a scopo di rapina ai danni di una ragazza. Entrambi sono stati portati in carcere. Gli altri due componenti del gruppo criminale – uno dei quali è stato identificato come protagonista di un’altra aggressione, sempre a Marsala, ai danni di

un ragazzo colpito con un macete – sebbene non arrestati al momento, sono stati identificati e saranno denunciati a piede libero per gli stessi reati e uno di essi anche per evasione dagli arresti domiciliari.