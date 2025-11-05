Una «prassi consolidata» con Cuffaro e il suo entourage che avrebbero ricevuto, prima della pubblicazione ufficiale, i bandi indetti dall’assessorato regionale alla Famiglia e delle Politiche sociali. Quella che viene tratteggiata dagli inquirenti è la storia di una presunta linea preferenziale che avrebbe avvantaggiato Cuffaro e il suo fidatissimo Vito Raso, consentendo loro di fare circolare i bandi in anteprima esclusiva ai loro «amici». Nelle carte sull’inchiesta nei confronti dell’ex presidente della Regione, già condannato in via definitiva per favoreggiamento a Cosa nostra, in questo contesto spunta anche il nome di Maria Letizia Di Liberti. La dirigente del dipartimento Famiglie e Politiche sociali è indagata, come emerge dagli atti, per rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

Chi è Maria Letizia Di Liberti

Di Liberti è un volto storico degli uffici della Regione. La burocrate (nella foto interna) è stata inserita alla guida del dipartimento alla Famiglia nei primi mesi del 2022 per volontà dell’allora presidente Nello Musumeci. Una ritorno al palazzo dopo che era stato lo stesso governatore e attuale ministro a proporre in giunta la revoca del suo incarico. Era il periodo della pandemia e Di Liberti, da responsabile del dipartimento regionale per le Attività sanitarie, era finita indagata e sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sui falsi dati Covid della procura di Trapani. Fece scalpore, all’epoca, l’intercettazione in cui la burocrate, dialogando con l’allora assessore alla Salute Ruggero Razza, parlò di morti da spalmare.

Il protocollo operativo di Cuffaro per favorire «tutti gli amici nostri» con i bandi

Cuffaro, secondo i magistrati della procura di Palermo, avrebbe applicato un suo personale «protocollo operativo» con l’obiettivo di favorire «tutti i nostri amici» attraverso i bandi regionali. Un aneddoto che emerge quando Raso gli domanda se il bando per gli autistici, a quanto pare ottenuto in anteprima da Di Liberti, doveva essere «dato» a qualcuno in particolare. «I bandi prima di essere pubblicati – spiegava l’ex presidente – li dobbiamo mandare a tutti i nostri amici». Un protocollo al quale, secondo i pm, il fidato Raso si sarebbe attenuto scrupolosamente. Il 13 febbraio 2024 Di Liberti gli prospettava l’imminente pubblicazione di un nuovo bando. «Secondo me a lui bisogna dirglielo se vuole che lo mandiamo a qualche altro», diceva. A questo punto Raso replicava dando le dovute rassicurazioni: «Tranquilla, non ti preoccupare. Tu giramela che poi ci penso io».

A giugno 2024 il protocollo degli amici tornava a essere applicato. In questo caso Di Liberti informava Raso che stava per inoltrargli un bando per la formazione dei detenuti. «Ma tu dammi sempre tre giorni di tempo – spiegava alla burocrate – che io glielo giro a tutti…». Un modus operandi che secondo gli inquirenti delineerebbe «una chiara progressione criminosa realizzata mediante la perpetrazione di rivelazioni di segreto d’ufficio che connota di ulteriore disvalore penale il programma del sodalizio».

Il colonnello dei carabinieri e l’incontro con Cuffaro

Un colonnello dell’Arma dei carabinieri ha chiesto e ottenuto un incontro a porte chiuse con Cuffaro. Una richiesta che l’ex governatore riceva il 14 marzo 2024 attraverso un avvocato a lui vicino. Ed è lo stesso legale a spiegare che il colonnello avrebbe avanzato l’idea di un faccia a faccia riservato all’interno dello studio dell’avvocato. L’indomani, secondo la ricostruzione dei pm, Cuffaro incontra effettivamente il militare, identificato dalla procura in Stefano Palminteri, in servizio al comando legione carabinieri Sicilia e adesso finito indagato per rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. Per Cuffaro è una sorta di dejà vù che riavvolge il nastro all’inchiesta talpe alla Direzione distrettuale antimafia e alle rivelazioni che permisero al boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro di scoprire una microspia nel salotto di casa.

Terminato l’incontro con il colonnello, trascorsi quattro giorni, Cuffaro si ritrovò a commentarne il contenuto con il deputato regionale e capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace. «Sì sì tutto a posto … a te ha detto di stare attendo a me… a me ha detto di stare attento a te». A questo punto Pace, nei cui confronti così come per Cuffaro la procura ha chiesto l’arresto con la misura dei domiciliari, sottolineava come i nomi menzionati fossero altri: «Però dicendo che non ci entriamo né io né tu». Nonostante questo Cuffaro avrebbe avuto delle riserve sulla credibilità del militare aggiungendo pure che, durante l’incontro riservato, avrebbe cercato di barattare le notizie sulle indagini con la possibilità «di mettere sua moglie in questa cosa del microcredito».

L’uomo dei servizi segreti e l’utilizzo del telefono

Cuffaro però non avrebbe parlato di indagini soltanto con il colonnello. Nelle carte dell’inchiesta si fa riferimento anche a un uomo inserito nei servizi segreti, già noto alle cronache giudiziarie per altre vicende. Sarebbe stato quest’ultimo ad ammonire Cuffaro, durante un incontro, di stare attento sull’utilizzo del telefono: «Dice “ma tu parli assai al telefono” – racconta l’ex governatore a Pace – “come parlo assai al telefono? Perché che ho fatto?“». A questo punto l’uomo dei servizi avrebbe specificato a Cuffaro che l’ex governatore, il giorno prima, avrebbe parlato di scuole da chiudere o tenere aperte, così da rafforzare la propria tesi: «”Capisci bene che ti hanno ascoltato“», sono le parole che gli avrebbe detto. Il 19 marzo Cuffaro si reca a Roma e quel giorno, secondo la ricostruzione degli inquirenti, incontra l’uomo che lo aveva messo in guardia.