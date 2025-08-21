Progetto Ue contro le reti fantasma, i pescatori siciliani rappresentano l’Italia: l’esperimento a Patti

21/08/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Pescatori, scienziati, imprenditori e autorità locali. Punta a fare sistema e a diventare capillare il progetto Nettag+, pensato per contrastare le reti fantasma in mare che, secondo una recente indagine di Ispra, causano ogni anno la morte di circa un milione di uccelli marini e 100mila mammiferi, oltre a un danno ambientale, con l’86 per cento dei rifiuti marini derivanti proprio dalla pesca. Un problema particolarmente sentito nel Mediterraneo e che, in Sicilia, ha portato a recuperare dai fondali tre tonnellate di reti da pesca abbandonate solo tra SiracusaAvola Milazzo. Adesso, il nuovo progetto finanziato dall’Unione europea punta a prevenire, evitare e mitigare gli effetti degli attrezzi da pesca. Attraverso speciali segnalatori acustici applicati alle reti e rilevati con il gps, per permetterne il recupero da parte degli stessi pescatori. Una sperimentazione che coinvolge 15 partecipanti da sette paesi diversi: Croazia, Spagna, Portogallo, Malta, Regno Unito. E l’Italia, rappresentata a livello nazionale dal Wwf, ma con un unico referente locale proprio in Sicilia: La Cooperativa generale della pesca di Portorosa, con sede a Furnari, nel Messinese. E sempre sull’Isola è stato condotto negli scorsi mesi uno dei primi esperimenti del progetto, proprio insieme ai pescatori siciliani. Che condividono la ricerca di soluzioni a un problema che, per il loro lavoro, significa innanzitutto perdere tempo e denaro.

Prevenire, evitare e mitigare gli effetti delle reti fantasma in mare

Nettag+ si sviluppa in tre direttrici, che coinvolgono diversi attori. Si comincia con la prevenzione tramite i pescatori, chiamati a diventare «custodi e pulitori» del mare, anziché inquinatori. L’idea è quella di cambiare il paradigma della pesca, rendendola un’attività sempre più sostenibile per l’ambiente. Ad esempio, promuovendo una migliore gestione dei rifiuti a bordo e il possibile utilizzo di materiali alternativi. Ma anche, sul territorio, favorendo la raccolta e il trattamento dei rifiuti nei porti di pesca. E premiando il recupero di spazzatura marina effettuato dai pescatori passivamente, solo raccogliendo le proprie reti distese in mare. Intanto, però, è necessario anche evitare gli effetti dannosi. Qui si inserisce l’attività di progetto e sviluppo di segnalatori acustici da applicare agli attrezzi, per migliorarne mappatura, tracciamento tramite gps e recupero. Un sistema che dev’essere semplice, rapido ed economico, così da permetterne l’uso autonomo da parte dei professionisti del mare e la sua diffusione. Alle attrezzature già disperse nei fondali, infine, pensa il terzo settore del progetto, quello che punta a mitigare il danno tramite il rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca abbandonati o persi. Anche con lo sviluppo – in collaborazione tra società tecnologiche e pescatori – di appositi robot capaci di rilevarli e recuperarli.

  • Foto di Claudia Amico per Nettag+
  • Foto di Claudia Amico per Nettag+
  • Foto di Claudia Amico per Nettag+
  • Foto di Claudia Amico per Nettag+

L’esperimento condotto in Sicilia, con scienziati e pescatori

Una normale giornata di pesca, ma affiancata dagli studiosi del progetto Nettag+. È quella che si è svolta a Patti, nel Messinese, a fine maggio, per testare, per la prima volta, sia i segnalatori acustici che lo speciale robot pulitore durante una pesca reale e non simulata. I pescatori della cooperativa partner del progetto hanno applicato loro stessi alle reti il tag, creati dall’università di Newcastle e dall’azienda del Regno unito Succorfish. La rete è stata subito individuata dall’unità di localizzazione in superficie e visibile a schermo tramite un’apposita app, nonostante si trovasse a una distanza orizzontale di quasi 1,4 chilometri e a una profondità di 20 metri. Subito dopo, è entrato in funzione l’Auv Iris, progettato dagli ingegneri robotici di Inesctec, in Portogallo, con una tecnologia sonar avanzata in grado di localizzare gli attrezzi da pesca smarriti fino a 500 metri di profondità. E per evitare che lo stesso robot utilizzato per tracciare e recuperare potesse avere degli effetti negativi sull’ambiente, era presente anche Ciimar, centro di investigazione marina e ambientale portoghese, che – prima e dopo – ha monitorato i parametri dell’acqua con una sonda multiparametrica e misurato il suono con un idrofono. Un esperimento e uno studio in ambiente reale, ma anche una collaborazione a stretto contatto tra scienziati e pescatori, ognuno apportando le proprie conoscenze. Tutte indispensabili affinché Nettag+ possa aspirare a non rimanere solo sulla carta e ad essere veicolato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]