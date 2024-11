Processo per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio, chiesto il rinvio a giudizio per quattro poliziotti

Rinvio a giudizio per quattro poliziotti. Il pubblico ministero del processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio ha chiesto il rinvio a giudizio – cioè che sia fatto il processo – per i quattro poliziotti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli: l’accusa è depistaggio. Secondo l’accusa, i quattro avrebbero reso false testimonianze nelle loro deposizioni al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Ai quattro – ex appartenenti al gruppo di indagine Falcone-Borsellino – viene contestato di aver mentito in aula durante il processo nei confronti di altri tre funzionari di polizia – Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo; processo che si è concluso in secondo grado con la prescrizione del reato di calunnia per i tre imputati.