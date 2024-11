Presentato a palazzo Esa l’evento Frutech Mediterranean Fruit&Vegetables Expo

È stata presentata, nella sede della Regione siciliana, palazzo Esa, a Catania, Frutech – Mediterranean Fruit&Vegetables Expo, il grande evento fieristico del Mediterraneo al tema dell’agricoltura e alle innovazioni tecnologiche. Il cuore della fiera sarà l’agricoltura, i prodotti della fascia trasformata, le produzioni biologiche, l’innovazione e la tecnologia, che si terrà dal 28 al 30 novembre 2024, nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco. Il presidente del polo fieristico SiciliaFiera, Nino Di Cavolo nel suo intervento ha sottolineato: «La Sicilia, terra di tradizioni millenarie e di un’agricoltura ricca e variegata, ha bisogno di guardare al futuro. Data la nostra posizione strategia nel Mediterraneo il nostro hub è il luogo ideale per coniugare tradizione e innovazione, presentando le ultime novità nel settore delle macchine agricole e delle tecnologie per l’agricoltura di precisione. In questo modo, contribuiamo a rendere le aziende agricole sempre più competitive e sostenibili. Crediamo molto nella ricerca e investire in tecnologie agricole all’avanguardia è fondamentale per preservare e valorizzare il patrimonio agroalimentare».

A presenziare l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo che ha dichiarato: «Servono

investimenti sull’innovazione tecnologica per vincere le nuove sfide del settore agricolo. Grandi eventi

fieristici come Frutech ci permettono di mettere in circolo idee ed esperienze innovative da potere mettere a frutto per rendere la nostra agricoltura sempre più competitiva». La ricerca scientifica è una leva strategica per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, efficiente e in grado di rispondere alle sfide del futuro. Rappresenta un investimento fondamentale per: aumentare la produzione agricola; ridurre l’impatto ambientale; migliorare la qualità dei prodotti agricoli; garantire la sicurezza alimentare; adattarsi ai cambiamenti climatici; promuovere lo sviluppo rurale.

La presidente del comitato tecnico scientifico è la professoressa Alessandra Gentile, ordinaria di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, dell’università degli studi di Catania. Coadiuvata dal professore Giancarlo Colelli dell’università di Foggia; dal professore Angelo Frascarelli dell’università di Perugia; dai professori dell’università di Palermo, Barbara Manichini e Vittorio D’Amico; dalla professoressa Marina Collina dell’università di Bologna; dal professore Stefano La Malfa dell’università di Catania e dello stesso Ateneo fanno parte del team, la professoressa Simona Consoli; il professore Cherubino Leonardi; il professore Mario D’Amico e il professore Agatino Russo. Tre giorni intensi tra networking, incontri, tavole rotonde all’interno della più grande area espositiva del Sud, nel cuore del Mediterraneo. A dare una connotazione internazionale la presenza dell’ambasciatore bulgaro Todor Stojanov e consoli onorari presenti nel territorio siciliano. Inoltre, durante i giorni della fiera le aziende potranno confrontarsi con più di 20 buyers internazionali.

Il futuro è nella terra che calpestiamo tutti i giorni, da generazioni. Coltiviamo insieme il futuro di domani.

Frutech-Mediterranean Fruit&Vegetables Expo gode dei patrocini dell’assemblea Regionale Siciliana;

assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; Città Metropolitana di Catania; Città di Misterbianco; Università degli Studi Di Catania; Federazione Ordini Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali di Catania; CSEI Centro Studi di Economia applicata all’ingegneria; Confagricoltura Sicilia; Confcommercio Sicilia; Assosementi – Associazione Italiana Sementi; Aican Agrifood; CIA Agricoltori Italiani; Consulta Distretti Del Cibo; Fedagro Mercati; Fondazione Italia Sostenibile; CDO SICILIA; Banco Alimentare della Sicilia ODV; CAAB Bologna; MAAS Mercati Agro-Alimentari Sicilia.