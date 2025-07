Il porto di Palermo verso il nuovo parcheggio multipiano: «Automatizzato e sostenibile, migliorerà la viabilità»

Un passaggio che completa un percorso avviato nel 2020. È quello siglato oggi dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e dalla Sea Port Solution (Sps srl), attraverso la firma dell’atto aggiuntivo della convenzione per l’affidamento della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese. Il documento affida alla Osp srl i servizi portuali in partenariato pubblico-privato e a Emmecci srl la realizzazione e gestione, in project financing, del parcheggio multipiano all’interno dell’area portuale di Palermo. Lavori – che partiranno entro la fine di luglio – e gestione che verranno svolti dalla società di progetto Sea Port Solution srl – con soci Osp al 95 per cento ed Emmecci al 5 per cento -, che subentra all’originario concessionario Osp srl, insieme all’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Il parcheggio multipiano sorgerà in via Patti, a 200 metri dal nuovo waterfront di Palermo e dal Molo trapezoidale. Circa 18 mesi è il tempo stimato per i lavori, con un investimento di oltre 5 milioni di euro, per creare altri 251 posti auto al servizio di imbarchi, banchine, bar e ristoranti. Un parcheggio sostenibile, com’è nella filosofia edilizia di Emmecci, con una superficie di circa 300 metri quadri ricoperta da pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. «Un’importante infrastruttura al servizio del porto e della città stessa, costretta ogni giorno a fare i conti con una drammatica carenza di posti auto – commenta Todaro – Un progetto su cui puntiamo tanto e che vogliamo far diventare un modello di sviluppo ed efficienza, grazie anche alla completa automatizzazione e all’integrazione di una serie di servizi che miglioreranno ulteriormente la nostra offerta nella città di Palermo».

«Siamo particolarmente onorati di essere parte attiva di questo progetto – dichiara Santo Lipira, amministratore unico di Emmecci srl – Per la nostra società, la gestione in project financing di un’infrastruttura realizzata è una novità che, se positiva, potremmo perseguire anche su analoghi progetti in corso di studio e analisi». Sempre tenendo a mente l’ottica di responsabilità: «Una direzione, quella della sostenibilità sia ambientale che sociale, intrapresa da Emmecci già da svariati anni – conclude Lipira – E siamo certi che questa infrastruttura sia strategica per la città di Palermo, sia in termini di miglioramento della viabilità che della relativa vivibilità».