Foto di Judith Buethe / SOS Humanity

È arrivata al porto di Porto Empedocle la nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo 34 migranti e i corpi di due persone decedute. L’imbarcazione aveva inizialmente ricevuto come porto sicuro Bari, poi modificato dalle autorità italiane. Secondo quanto emerso, le due persone sarebbero morte poco dopo il soccorso da parte degli operatori della ong, durante un’operazione di salvataggio di un gommone sovraffollato nel Mediterraneo.

I soccorsi precedenti allo sbarco di migranti a Porto Empedocle

Cinque dei migranti tratti in salvo, tra cui due donne e un minore, erano già stati evacuati in precedenza con una motovedetta della Guardia Costiera e trasferiti al poliambulatorio di Lampedusa. Per gli altri naufraghi, il viaggio si è concluso questa mattina con lo sbarco a Porto Empedocle, dove sono in corso le operazioni di accoglienza e assistenza.