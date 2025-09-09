Sbarco di 44 migranti a Lampedusa, a bordo anche due cadaveri

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

C’erano anche due cadaveri sulla imbarcazione, arrivata la notte scorsa sul molo di Lampedusa, con a bordo 44 persone di nazionalità egiziana, eritrea, etiope, gambiana e algerina. La barca è stata soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza. Tra i migranti c’erano anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati immediatamente trasferiti al poliambulatorio dell’isola. I due cadaveri sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana per l’ispezione cadaverica. Sembra che i due giovani siano morti a causa di una intossicazione da idrocarburi.

L'indagine della Corte dei Conti sul piano regionale dei rifiuti: i rilievi delle associazioni tra costi sballati e concorrenza sleale
