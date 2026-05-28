Catania, pony nascosti in un rudere a San Cristoforo: sequestrati

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tre pony sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia all’interno di un immobile fatiscente nel quartiere San Cristoforo, a Catania. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura insieme ai veterinari del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, nell’ambito dei controlli contro la detenzione abusiva di animali.

I pony trovati al buio in un immobile a San Cristoforo

Le indagini erano partite dopo il sospetto che alcuni pony, presumibilmente utilizzati in una corsa clandestina, fossero nascosti nella zona. Durante i controlli è stato individuato un primo ricovero abusivo con un pony privo di microchip. Successivamente, da una grata in ferro, i poliziotti hanno notato un altro animale rinchiuso al buio all’interno di un rudere. Entrando nell’edificio, nonostante le condizioni pericolanti della struttura, gli agenti hanno trovato altri due pony.

Sequestro e accertamenti

Secondo i veterinari dell’Asp, gli animali erano custoditi «in mancanza di ogni requisito previsto dalla legge», senza microchip e in condizioni igienico-sanitarie considerate maltrattanti. Non è stato possibile risalire al proprietario né degli animali né dell’immobile. Su disposizione della procura della Repubblica, i tre pony sono stati sequestrati e affidati a una struttura specializzata che si occuperà della loro custodia e cura.

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