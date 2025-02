Un poliziotto è stato investito sull’autostrada Catania-Siracusa dopo un tamponamento

Sull’autostrada Catania-Siracusa un agente della polizia stradale è stato investito da un’auto. Pare che il poliziotto stesse segnalando la presenza di un’auto in fiamme sulla corsia di emergenza all’altezza del viadotto Mulinello, vicino ad Augusta, in provincia di Siracusa. Una macchina – arrivata a forte velocità – avrebbe tamponato violentemente quella che la precedeva, cosa che avrebbe spostato quest’ultima auto sul lato destro della strada, proprio dove si trovava il poliziotto. L’uomo è finito violentemente sull’asfalto ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, sempre nel Siracusano: avrebbe riportato diversi traumi e fratture, tra cui quella del femore; per quest’ultima è stato sottoposto a un intervento chirurgico.