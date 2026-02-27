Foto generica

Incidente sul lavoro a Barcellona Pozzo di Gotto, muore operaio 60enne

27/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’ennesimo incidente si è verificato intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore. All’improvviso, per cause che sono in corso di ricostruzione, è stato trascinato dal macchinario. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Barcellona, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Viabilità, incidente lungo la tangenziale di Catania
Leggi la notizia

Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’ennesimo incidente si è verificato intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore. All’improvviso, per cause che sono in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze