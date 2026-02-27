Foto generica

Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’ennesimo incidente si è verificato intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore. All’improvviso, per cause che sono in corso di ricostruzione, è stato trascinato dal macchinario. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Barcellona, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.