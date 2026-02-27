Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’ennesimo incidente si è verificato intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore. All’improvviso, per cause che sono in […]
Incidente sul lavoro a Barcellona Pozzo di Gotto, muore operaio 60enne
Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. L’ennesimo incidente si è verificato intorno alle 13,30. Da una prima ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, fosse impegnato a sbloccare il nastro trasportatore. All’improvviso, per cause che sono in corso di ricostruzione, è stato trascinato dal macchinario. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Barcellona, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.