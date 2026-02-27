Carlo La Duca

Amanti diabolici di Termini Imerese, condanna definitiva ergastolo

27/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La prima sezione della Cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo gli amanti diabolici: Pietro Ferrara e Luana Cammalleri. Sono loro gli assassini di Carlo La Duca, imprenditore agricolo di Cerda (Palermo), scomparso il 31 gennaio 2019, all’età di 38 anni, e mai più ritrovato. La donna era moglie della vittima, Ferrara era l’amante di lei e il migliore amico dell’uomo assassinato. I giudici hanno seguito la linea della corte d’assise e della corte d’appello di Palermo, oltre che della Procura di Termini Imerese (Palermo). La Duca avrebbe scoperto la tresca e i due lo avrebbero assassinato anche per questioni di interesse economico, legate alla volontà di non perdere il denaro e i beni della vittima, cosa che sarebbe avvenuta in caso di divorzio. La madre dell’imprenditore, Concettina Grispino, lancia un appello: «Adesso dicano dove si trovano i resti di mio figlio».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Viabilità, incidente lungo la tangenziale di Catania
Leggi la notizia

La prima sezione della Cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo gli amanti diabolici: Pietro Ferrara e Luana Cammalleri. Sono loro gli assassini di Carlo La Duca, imprenditore agricolo di Cerda (Palermo), scomparso il 31 gennaio 2019, all’età di 38 anni, e mai più ritrovato. La donna era moglie della vittima, Ferrara era l’amante di lei […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze