Amanti diabolici di Termini Imerese, condanna definitiva ergastolo

Carlo La Duca

La prima sezione della Cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo gli amanti diabolici: Pietro Ferrara e Luana Cammalleri. Sono loro gli assassini di Carlo La Duca, imprenditore agricolo di Cerda (Palermo), scomparso il 31 gennaio 2019, all’età di 38 anni, e mai più ritrovato. La donna era moglie della vittima, Ferrara era l’amante di lei e il migliore amico dell’uomo assassinato. I giudici hanno seguito la linea della corte d’assise e della corte d’appello di Palermo, oltre che della Procura di Termini Imerese (Palermo). La Duca avrebbe scoperto la tresca e i due lo avrebbero assassinato anche per questioni di interesse economico, legate alla volontà di non perdere il denaro e i beni della vittima, cosa che sarebbe avvenuta in caso di divorzio. La madre dell’imprenditore, Concettina Grispino, lancia un appello: «Adesso dicano dove si trovano i resti di mio figlio».