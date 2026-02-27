truffa fondi ue

Truffa su fondi Ue, a giudizio 10 insegnanti e personale scuola Palermo 

27/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il gip di Palermo ha rinviato a giudizio 10 tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Falcone dello Zen, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono accusati di falso e truffa. L’indagine, svolta dalla Procura Europea, nata da accertamenti sulla preside Daniela Lo Verde poi arrestata, ha svelato che la donna con la complicità di insegnanti e collaboratori scolastici, esperti o tutor in progetti realizzati con fondi comunitari, per accaparrarsi i finanziamenti, attestava il regolare svolgimento delle attività, di fatto mai realizzate o portate a termine solo in parte. 

