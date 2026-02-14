Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo.

12 Gemelli

Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi Gemelli, con un oroscopo che vede Venere in Pesci in quadratura. Mentre i venti di Urano, che annunciano confusione e cambiamento, non strutturano molto i rapporti. E Saturno severamente vi impone una valutazione più attenta. Fatevi stupire e convincere che state investendo nella direzione giusta.

11 Sagittario

Il cielo è decisamente ostico per l’amore e la comunicazione e, forse, voi Sagittario, in queste ultime settimane, avete un po’ trascurato il partner. Disattendendo attenzioni che andranno sicuramente recuperate: il vostro ottimismo e la vostra generosità saranno i regali più graditi che possiate fare.

10 Ariete

Sì alla passione, ma forse i sentimenti e i dialoghi, per voi Ariete, non risultano ancora pieni. Dovrete fare del vostro meglio per decidere se andare avanti o no in una relazione. Forse avete bisogno di maggiori garanzie e di costruire meglio un rapporto in cui non manca l’intesa, ma viene meno la dolcezza.

9 Bilancia

Voi Bilancia avete necessariamente bisogno di sentirvi in coppia e amati, ma potreste riconsiderare chi vi sta accanto e come. Il vostro posto in classifica è dato da Saturno che, proprio oggi, si sposta in Ariete e impone al vostro oroscopo una severa logica di valutazione, che non lascerà fuori l’amore dalle sue critiche. Forse volete di più.

8 Vergine

Innamorati sì, ma non ve ne capacitate ancora di quanto lo siete. Voi Vergine siete spesso sotto pressione e non vi rendete conto di quanto amore c’è intorno a voi: ci penserà il partner a ricordarvelo. Ciò che non dovrete tralasciare è la vostra ritrovata liberà: oggi Saturno vi lascia finalmente liberi di vivere!

7 Leone

Quasi a metà classifica, ma con un’ottima notizia dal vostro oroscopo di San Valentino: il vostro cielo si libera dall’opposizione di Venere. Che sembra davvero aver sconquassato un po’ di equilibri. Ma che, adesso, lascia voi Leone liberi di amare e prendere la vita e i sentimenti in maniera piena e solare. Vi basterà ricaricare energia ed entusiasmo.

6 Toro

Una bellissima e forte Venere per voi Toro, che vi incoraggia sempre di più ad andare verso territori inesplorati. A sperimentare, a vivere l’amore e le faccende di cuore in maniera più certa e meno titubante. Il vostro sogno d’amore c’è e le stelle vi ricordano che Venere porta fortuna anche in economia.

5 Capricorno

Il vostro cielo gode di una Venere che, finalmente, ha ragione del silenzio tipico di voi Capricorno. E vi fa parlare d’amore, facendovi sentire sicuri e sereni di ciò che provate. I sentimenti si fanno profondi e molto propositivi per il futuro, che porta con sé premesse e promesse.

4 Acquario

Amore per davvero per voi Acquario: Venere, dopo il passaggio nei vostri gradi, ora si staglia davanti ai vostri occhi rendendo evidente e visibile ciò che provate, e ciò che altri provano per voi. L’amore non è più un’agitazione che volete evitare, ma qualcosa su cui potete contare.

3 Scorpione

Voi Scorpione, finalmente, siete liberi di godere dell’amore e dei sentimenti che, passo dopo passo, si chiariscono. E vi rendono di nuovo con il cuore disponibile ad aprirsi a una nuova dimensione. E a una realtà di coppia che rende tutto più solido e sicuro.

2 Cancro

Felicissimi, voi Cancro: avete anche Giove dalla vostra parte, che sembra espandere tutti i benefici della Venere di trigono. Ma che rilancia sul suo ambiziosissimo ospite, moltiplicando e rendendo ambiziosi i sogni a cui ostinatamente volete pervenire con il partner.

1 Pesci

Un cielo bellissimo per voi Pesci, che siete i re dello zodiaco per questo San Valentino. Con la bella Venere che si esalta nei vostri gradi e che vi va vivere l’emozione più grande in maniera felice e in compagnia della persona amata. Una dolce promessa d’amore si trasforma in una felice realtà.