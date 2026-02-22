Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica.

Ariete

La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo e un oroscopo che vi spinge a far di conto. E a programmare bene la vostra vita. È la prima settimana con la congiunzione Saturno-Nettuno nei gradi dell’Ariete, ed eccovi a fare sogni di gloria come non vi siete concessi da tempo. Migliorano le finanze, si programma la carriera e, soprattutto, si fanno di nuovo sogni in due.

Toro

Finalmente per voi Toro un bellissimo periodo, fatto di centratura e di pensieri forti. Di desideri centrati su qualcosa di veramente grande e finalizzato al benessere della vostra realtà. Forse alcuni di voi avevano solamente bisogno di riposo e anche gli astri hanno provveduto a sedare Urano. Con ottimi aspetti che lo stabilizzano fino alla sua definitiva uscita dal segno. Il che rende ogni progetto possibile e la concentrazione nei vostri affetti e nella famiglia sembra poter essere più serena e viva.

Gemelli

Per voi Gemelli le relazioni sociali saranno centrali questa settimana. E vi aiuteranno a gestire meglio le possibilità di fare fiorire il lavoro o il vostro nuovo progetto. In questo momento, il lavoro vi assorbe molto e, dopo aver fatto i salti mortali, sembra prendere forma una certa stabilizzazione. Venere è in quadratura e non vi aiuta a strutturare bene una relazione, che vi sfugge un po’ per adesso. Abbiate pazienza: i risultati li vedrete più in là.

Cancro

Con la nuova configurazione di Saturno e Nettuno, voi Cancro affronterete una parte della vostra vita all’insegna della ricerca interiore. Scavando dentro di voi e cercando degli equilibri che vi servono per centrare la vostra vita. Soprattutto quella di coppia. Nel lavoro siete assolutamente più pronti a gestire meglio le vostre scadenze, e avete maturato un’accettazione più globale delle cose. Qualcosa, intanto, in famiglia vi ricorda che qualcuno necessita della vostre attenzioni e sostegno.

L’astrologo Marco Amato

Leone

Ottima settimana per i Leone questa dal 23 febbraio, con un oroscopo che prevede non solo un ottimo piazzamento al lavoro – fatto di stima e di confermata configurazione del vostro ruolo – ma anche la realizzazione di un sogno! La vostra realtà è in continua crescita, vi darà certezze e vi permetterà di aprire nuove strade, accettare nuove sfide e cimentarvi in una nuova vita. Che, finalmente, adesso vedete possibile e non in continua balia degli eventi.

Vergine

Questa è una settimana in cui sarà necessario tornare alla tipica diligenza che voi Vergine avete come dote naturale. Prestare attenzione a tutto, alle scadenze e a ordinare al meglio la vostra vita pratica e amministrativa. La bella notizia è che Saturno e Nettuno non saranno più contro per tanti anni. E voi vi librerete leggeri con sempre meno gravami: liberi di pensare e di progettare. Mentre, in amore, l’opposizione di Venere vi porta a innescare un gioco seduttivo davvero dinamico e complesso.

Bilancia

La settimana dal 23 febbraio inizia con la richiesta, da parte del vostro oroscopo, di riprendere una delle vostre caratteristiche più spiccate: la diplomazia. Protagonista delle vicissitudini della prossima settimana, per tradurre l’esigenza, ormai evidente, di recuperare relazioni e stabilità lavorativa. Marte, intanto, vi rende carismatici nei rapporti e vi mette nelle condizioni di essere molto più attivi nella gestione delle cose da risanare, o negli accordi ancora da prendere. In famiglia le cose sembrano funzionare, ma grazie solo alla vostra capacità di coordinazione.

Scorpione

Sarà una settimana molto adatta per voi Scorpione: per guardarvi dentro e mettere a posto emozioni e sentimenti. Proprio da domenica gli astri cambiano in maniera molto incisiva, poiché la vostra realtà sembra andare verso qualcosa di più reale e plastico. Proprio come volevate voi, che aspettate la presa di coscienza che vi serviva per materializzare la svolta. Ed eccola: adesso non è più filosofia, ma pura e semplice condizione che mette l’amore e i sentimenti in riga. Al lavoro, intanto, si conquista maggiore saldezza.

Sagittario

Ecco arrivare per voi Sagittario gli stimoli che desideravate. Si prepara una settimana piena di cose da fare, persone nuove da incontrare, curiosità da vivere. Con voi, ancora una volta, presi dall’entusiasmo. L’unica raccomandazione che vi fanno le stelle è quella di non stressare troppo il partner, che sembra molto compartecipe della vostra vita, ma che non sempre può seguire i vostri ritmi. Non premete sull’acceleratore più del dovuto: non è necessario in questa fase.

Capricorno

Ecco che si fa sentire il cambiamento vero per voi Capricorno. Cche sembrate avvertire la sfida che Saturno, il vostro pianeta, vi propone entrando in Ariete e congiungendosi a Nettuno. Forse è la volta buona in cui riuscirete a fare pace tra sogni e lavoro, in maniera tale da salvare sia i primi che i vostri obbiettivi professionali. In generale è un momento d’oro per voi che state andando verso una nuova vita. Che costruite, giorno per giorno, accanto al partner.

Acquario

Questa settimana gli Acquario comprendono quanto è importante prendere in mano le situazioni, essere decisionisti e seguire le proprie direzioni in maniera autocrate e decisa. Probabilmente, non essendo un segno che brama potere, avete la difficoltà a vedervi come capitani o direttori di qualcosa. Ma gli eventi e le persone intorno a voi vi chiedono di esserci di più in questo ruolo. In amore si ricompongono tanti pezzi del passato nella vostra mente e si creano le condizioni per vivere un amore maturo e felice.

Pesci

Il vostro segno zodiacale gode di una ritrovata leggerezza. I Pesci ritrovano la voglia di vivere le loro passioni, di dolcezze e amore, di conoscere meglio le parti di se stessi trascurate. E anche di ritrovare un po’ di poesia al lavoro, dimensione nella quale vi state davvero spendendo molto. I risultati si vedono, visto che siete sempre più soddisfatti di fare le cose con il vostro stile, a modo vostro, come l’avete sempre sognato.