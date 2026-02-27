Viabilità, incidente lungo la tangenziale di Catania

27/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania, in direzione dei caselli di San Gregorio, nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due mezzi, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni lungo l’arteria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Viabilità, incidente lungo la tangenziale di Catania
Leggi la notizia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania, in direzione dei caselli di San Gregorio, nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due mezzi, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni lungo l’arteria.

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze