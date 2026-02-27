Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania, in direzione dei caselli di San Gregorio, nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due mezzi, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni lungo l’arteria.
Viabilità, incidente lungo la tangenziale di Catania
