In questa settimana, da lunedì 16 febbraio 2026, l’oroscopo è decisamente variegato e pieno di svolte significative. Sarà l’ultima settimana del Sole in Acquario, che ci lascia con le sue fantasie e la sua fase preparatoria in termini concettuali e progettuali. Martedì tutto lo zodiaco è più passionale, con una bellissima Luna nuova che abbraccia Marte. E tutto si tinge di passione per Gemelli, Bilancia e, soprattutto, Acquario. Comincia una nuova energia per Pesci, Cancro e Scorpione con l’aiuto del Sole. Mentre Leone, Ariete e Sagittario godono della forte sicurezza di Saturno e Nettuno, che cambiano i ruoli e i poteri. Toro, Vergine e Capricorno ritrovano tra, molti cambiamenti, motivazione e miglioramenti. Segno per segno, ecco la settimana dello zodiaco nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Questa settimana dal 16 febbraio inizia, per voi Ariete, un maggiore stato di responsabilità: garantito nel vostro oroscopo da Saturno. E meglio interiorizzato da Nettuno che, invece di confondervi, vi fa fare sogni ambiziosi al lavoro. Ottime notizie martedì, quando la Luna sarà nuova nel cielo dell’amico Acquario. Dando nuova vita al vostro pianeta Marte, che esplode di passione e buoni propositi da seguire per realizzare i vostri sogni e la vostra vita.

Toro

Cari Toro, questa settimana, quando vi chiederanno come state, risponderete bene. Ma in maniera veramente sentita, poiché si chiude un ciclo che vi ha molto provato. Adesso, invece, sentirete subito la sensazione di benessere e miglioramento generale. Le quadrature in Acquario si attenuano di molto entro il weekend e vi permettono di spingere verso una sorta di riorganizzazione e di messa a punto degli ordini principali della vostra vita. Con Venere e Mercurio dalla vostra, l’amore torna.

Gemelli

Il cielo continua a mutare e voi Gemelli siete sempre alle prese con cambiamenti continui. E con i pianeti che, nella fase dell’Acquario, vi hanno dato molto spazio. Nel fine settimana inizia la quadratura del Sole in Pesci, che porta con sé un po’ di stanchezza. La Luna, però, da martedì, abbraccia Marte e si fa nuova, assicurando una forte presenza di passione, risveglio, positività e qualcosa che sembra incanalarsi bene verso il meglio. Il successo lavorativo lo inseguite, ma manca un tempo di maturazione.

Cancro

Il cielo di voi Cancro si accende di passione e grandissima volitività. La vostra dea Luna abbraccia il focoso Marte per attingere energia ed esplodere d’azione. Anche Mercurio e Venere vi danno molto coraggio, e il fine settimana sembra promettere un tripudio d’amore e passione, e tanti progetti realizzabili. Saturno e Nettuno incombono, però, da una quadratura in Ariete che vi suggerisce di calibrare bene le vostre volontà. Poiché, nel tempo, le scelte potrebbero rivelarsi impegnative.

L’astrologo Marco Amato

Leone

Settimana, questa dal 16 febbraio, molto intensa: voi Leone vi preparate a qualcosa che avete fortemente voluto e l’oroscopo vi dice che inizia a prendere forma. Ma anche che, con Marte in opposizione, vi mette un po’ d’ansia da prestazione. Le stelle vi raccomandano di essere positivi e non dare retta a un urticante Marte, visto che dalla vostra parte avete il poderoso Saturno. Che vi sta creando delle basi solide e inaspettate, lasciandovi contenti di quanto vi sta facendo recuperare in rapporti e validità professionale.

Vergine

Ottima settimana, questa dal 16 febbraio, per voi Vergine che, a parte un po’ di nervosismo e stress, l’oroscopo indica incanalata verso qualcosa di realizzativo. Un’ottima notizia tra lunedì e martedì vi metterà di buonumore. E vi permetterà di sbaragliare una coltre di aspettative e attese che, ormai, non vi trattengono più. Di nuovo fortemente galvanizzati, procederete insomma spediti verso la meta. In amore c’è qualche distanza a volte, ma mai un calo di intensità e convinzione da parte vostra e del partner.

Bilancia

Uno stupendo inizio settimana per voi Bilancia: giorni importanti, in cui dovrete decidere molte cose. Martedì il cielo vi fa un bellissimo regalo, con il trigono della Luna nuova in Acquario che abbraccia Marte e vi dà una sferzata di energia. Il cielo vi vuole decisi ed energici, poiché Saturno e Nettuno in opposizione stanno facendo di tutto per riuscire a convincervi a tagliare qualcosa.

Scorpione

Molto bene per ciò che riguarda la passione, per voi Scorpione. Ma attenzione a martedì, quando la Luna potrebbe far detonare qualcosa di incontrollabile. Non siate sanguigni come sempre, sfruttate piuttosto la sorpresa e dosatevi. Mentre il cielo si produce in occasioni lavorative in cui potrete dimostrare impegno e valore, è un ottimo periodo per esami e prove da superare. Tutto ciò che farete, con Venere e Mercurio, risulterà vincente, poiché la loro posizione in Pesci vi spinge molto in avanti.

Sagittario

Inizia, per voi Sagittario, una settimana semplice, che tende a semplificarvi alcuni impegni familiari che tendevano a limitare la vostra libertà di manovra. Il cielo è davvero splendido per tante buone notizie in arrivo. L’unica nota stonata è la comunicazione in amore, che sembra molto subire la quadratura di Venere e Mercurio. I quali, come sempre, quando passano in Pesci, tendono a rendere un po’ troppo emotivo il rapporto e a non trovare il senso in certi atteggiamenti del partner.

Capricorno

Questa settimana inizia con l’abbaglio di un Marte luccicante e intenso, che vi rende determinati e vincenti soprattutto in ambito economico. Ma vi mette anche nelle condizioni di dare una svolta pratica alla vostra vita. Mentre tutto si distende in amore e nei sentimenti, settori in cui i vostri affetti o il partner vi chiedono di essere presenti all’ascolto e al dialogo, la vostra saggezza e la capacità di sintesi sembra essere fondamentale per chi vi sta vicino.

Acquario

Cari Acquario, siete assolutamente più vivi ed energici che mai: nel vostro cielo esplode una supernova di creatività e progetti. Da martedì, uno sblocco importantissimo vi mette nelle condizioni di essere sempre vincenti in termini di economia, burocrazia, procedure varie. E di ogni sorta di ostacolo che poteva rallentare la vostra corsa verso il successo. L’amore non è mai stato così chiaro: sembra, infatti, che in questo periodo da parte vostra ci sia una capacità senza eguali di guardare ai sentimenti. Vostri e altrui.

Pesci

Fantastico periodo per voi Pesci, che esercitate un fascino incredibile con la bella Venere che si esalta nei vostri gradi e la Luna nuova che vi toccherà il cuore. È un momento di rinascita per voi, pieno di grandissime opportunità: sembrano promesse del passato finalmente avverate nel presente. Il cielo produce anche una leggerezza inusuale, che sembra darvi molta serenità, sgombro da pianeti pesanti. Adesso che vivete senza il peso di Saturno, eccovi pronti a nuovi sogni.