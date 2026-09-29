Castiglione di Sicilia, minaccia di dare fuoco a un’amico della moglie

29/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’amicizia non gradita dal marito di lei che minaccia di dare fuoco all’altro uomo, e non solo a parole, a Castiglione di Sicilia. Sarebbe questo il contesto in cui è maturata la denuncia per minaccia aggravata a carico di un 45enne. A fare scattare le indagini è stata la denuncia della vittima, un 56enne anche lui del luogo. Il quale ha raccontato ai carabinieri come tutto fosse iniziato qualche giorno prima. Quando l’uomo ha inviato al cellulare di un’amica alcune foto.

Dall’inseguimento al liquido infiammabile addosso

Le quali, però, viste dal marito, hanno fatto infuriare il 45enne. Che ha raggiunto la vittima – in quel momento in auto col figlio – lungo la statale 120, all’altezza di Solicchiata. Per poi convincerlo, dopo un breve inseguimento, ad accostare in contrada Montelese. A quel punto è scoppiata una lite, durante la quale il 45enne ha estratto una bottiglia con del liquido infiammabile, gettato addosso alla vittima. Per poi minacciare di dargli fuoco, mostrando un’accendino. Riuscendo a scappare, il 56enne e il figlio hanno raggiunto la caserma dei carabinieri e presentato denuncia.

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