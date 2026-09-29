Palermo, incidente in via Belgio: morto giovane ciclista

Un giovane ciclista è morto in un incidente in via Belgio, a Palermo, scontrandosi con un camion. La dinamica è ancora da accertare ma, dalle prime ricostruzioni, pare che il ragazzo fosse in sella alla sua bici elettrica, quando ha tentato di evitare un altro mezzo. Perdendo però il controllo della sua bici e finendo sotto il camion, all’altezza dell’angolo con viale Strasburgo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118, ma il ragazzo sarebbe morto sul colpo. È stato comunque necessario l’arrivo di una gru per sollevare il mezzo pesante ed estrarre il corpo della giovane vittima. Sul posto anche medico legale e polizia municipale. Il traffico, intanto, risulta paralizzato, con lunghe code.