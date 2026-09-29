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Due coccodrilli cubani, specie a rischio di estinzione e pericolosa per l’uomo, sono stati sequestrati a Santa Croce Camerina (Ragusa) a un 53enne da carabinieri nucleo Cites di Catania. Nell’abitazione dell’uomo, durante una perquisizione, sono stati trovati due rari esemplari di circa un anno. Entrambi della lunghezza di 45 centimetri ciascuno, che in età adulta possono anche superare i 2 metri. La loro importazione, commercializzazione e detenzione sono assolutamente vietate dalla legge. Nell’abitazione i carabinieri hanno scoperto una serra indoor con un centinaio di piante di marijuana e 22 di piante di peyote. Sequestrati inoltre due chilogrammi di marijuana e una pistola calibro 9×19, dotata di silenziatore, serbatoio e 14 cartucce. Il 53enne è stato denunciato per la detenzione illecita dei due esemplari di coccodrillo cubano. Ed è stato arrestato per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso abusivo di arma da fuoco. È stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.