«In ordine alle notizie di stampa riguardanti le misure giudiziarie avviate nei riguardi di D’Alcontes, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina G. Martino e di altro dirigente del medesimo reparto, tutt’ora in servizio, il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, nel massimo rispetto dell’attività di indagine della magistratura, ha chiesto alla Procura di Messina gli atti di riferimento al fine di poter mettere in atto le necessarie misure disciplinari di competenza dell’azienda».

È quanto si legge in una nota del Policlinico di Messina riguardo all’arresto dell’ex primario di chirurgia plastica e all’interdittiva di una dirigente-medico. Santonocito ha avviato una indagine conoscitiva interna, chiedendo agli uffici la trasmissione di tutti gli appalti e gli affidamenti degli anni 2024-25. E «ha anche incaricato un legale di fiducia, del libero foro, per la valutazione dell’eventuale costituzione di parte civile».