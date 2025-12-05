Policlinico di Messina richiede accesso agli atti per valutare provvedimenti e costituzione di parte civile

05/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«In ordine alle notizie di stampa riguardanti le misure giudiziarie avviate nei riguardi di D’Alcontes, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina G. Martino e di altro dirigente del medesimo reparto, tutt’ora in servizio, il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, nel massimo rispetto dell’attività di indagine della magistratura, ha chiesto alla Procura di Messina gli atti di riferimento al fine di poter mettere in atto le necessarie misure disciplinari di competenza dell’azienda».

corruzione al policlinico d'alcontes

È quanto si legge in una nota del Policlinico di Messina riguardo all’arresto dell’ex primario di chirurgia plastica e all’interdittiva di una dirigente-medico. Santonocito ha avviato una indagine conoscitiva interna, chiedendo agli uffici la trasmissione di tutti gli appalti e gli affidamenti degli anni 2024-25. E «ha anche incaricato un legale di fiducia, del libero foro, per la valutazione dell’eventuale costituzione di parte civile».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Dal pacco da giù alla scommessa di un bar di comunità: così si resiste allo spopolamento dell’Isola
Leggi la notizia

«In ordine alle notizie di stampa riguardanti le misure giudiziarie avviate nei riguardi di D’Alcontes, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina G. Martino e di altro dirigente del medesimo reparto, tutt’ora in servizio, il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, nel massimo rispetto dell’attività di indagine della magistratura, ha chiesto alla Procura di Messina gli […]

Catania, scarafaggi nel laboratorio di un bar di via Etnea
Leggi la notizia

«In ordine alle notizie di stampa riguardanti le misure giudiziarie avviate nei riguardi di D’Alcontes, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina G. Martino e di altro dirigente del medesimo reparto, tutt’ora in servizio, il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, nel massimo rispetto dell’attività di indagine della magistratura, ha chiesto alla Procura di Messina gli […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze