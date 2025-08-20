Foto di Comune di Militello in Val di Catania

La salma di Pippo Baudo arriva a Militello: camera ardente dalle 9 alle 13, alle 16 il funerale

Accolto con affetto, come sempre, dai suoi compaesani. La salma di Pippo Baudo è arrivata poco dopo la mezzanotte a Militello in Val di Catania. Il carro funebre con il feretro del noto presentatore, accompagnato da decine di rose rosse, si è fermato davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove oggi alle 16 sarà celebrato il funerale. La camera ardente sarà invece aperta dalle 9 alle 13, per quanti vorranno rendergli l’ultimo omaggio. Come ieri a Roma, al teatro delle Vittorie, quando in più di 8mila hanno voluto dare il loro ultimo saluto. «Militello si prepara a vivere una giornata che resterà impressa per sempre nella memoria collettiva», fanno sapere dal Comune. Previste campane a lutto e la presenza di tutte le reti tv e i media nazionali. La funzione sarà trasmessa in diretta sulla Rai. Oltre a numerosi volti del mondo dello spettacolo, sono attese anche diverse figure istituzionali: dal presidente del Senato, anche lui etneo come Baudo, Ignazio La Russa, al presidente della Regione Renato Schifani.

