Foto di carabinieri

Lo ha picchiato per rubargli la pensione di invalidità che aveva prelevato. Protagonista della vicenda un uomo di 46 anni di Acireale, in provincia di Catania, che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe attirato in una trappola la vittima: un uomo di 50 anni, invalido al 100 per 100. Il fatto è avvenuto a Bisceglie, in Puglia.

L’invito per una pizza in compagnia

La vittima, che conosceva il suo aggressore, sarebbe stata attirata in trappola con il pretesto di una pizza in compagnia di amici. L’incontro è avvenuto in un distributore automatico h24 in via Imbriani dove si è scatenata l’azione violenta. L’uomo, con il supporto della propria compagna (presente sul posto e già nota alla vittima), avrebbe aggredito il disabile con estrema ferocia. Il 50enne è stato afferrato per le braccia, schiaffeggiato e infine sbattuto violentemente contro un muro. Durante l’aggressione, l’uomo è riuscito a impossessarsi del portafoglio della vittima, contenente 650 euro, parte della pensione di invalidità appena prelevata.

Le indagini dei carabinieri

A incastrare l’aggressore sono state le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore. I filmati mostrano chiaramente le fasi del reato: l’uomo che strattona la vittima, lo colpisce e infine fugge con il denaro. Nonostante il timore di ritorsioni, la vittima ha trovato il coraggio di presentare denuncia ai carabinieri di Bisceglie, confermando che l’aggressore sapeva del prelievo della pensione. L’uomo è stato trasferito in carcere.