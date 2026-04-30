Picchia la compagna e viene arrestato dai carabinieri di Paternò, in provincia di Catania. Al termine di un intervento, in stretta sinergia con la centrale operativa, i militari hanno arrestato un 42enne di origini straniere ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Picchia la compagna, arrestato

In tarda serata, raggiunta l’abitazione dove erano state segnalate le grida di aiuto di una donna, gli investigatori, ancora prima di accedere all’appartamento al piano terra, hanno sentito le urla di un uomo che minacciava e ingiuriava pesantemente una donna. Nel frangente, la porta di casa si è aperta e i militari si sono trovati davanti un uomo che ha iniziato a inveire nei loro confronti con toni accesi e sprezzante della loro presenza.

L’intervento

Invitato più volte a tranquillizzarsi, l’uomo è stato identificato per un 42enne di origini straniere, ed è stato fatto rientrare in casa dove ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo. L’uomo, che non accennava a calmarsi, forse per l’assunzione eccessiva di alcolici, ha anzi accentuato la sua condotta violenta nei riguardi degli operanti e della compagna. Dopo avere manifestato l’intenzione di andarsene portando via con sé il bambino della coppia, il 42enne, improvvisamente, mentre era seduto sul divano, si è alzato nel tentativo di raggiungere la donna e aggredirla. Ma è stato bloccato dai carabinieri con l’aiuto di un altro equipaggio che nel frattempo era intervenuto sul posto.

La testimonianza della vittima

I carabinieri hanno poi trovato sul tavolo della cucina un pacchetto di sigarette con all’interno una dose di cocaina e una di marijuana. Motivo per il quale il 42enne – arrestato perché picchia la compagna – è stato anche segnalato, quale assuntore, alla prefettura. La vittima ha raccontato ai carabinieri che il compagno, con il quale conviveva da undici anni, era solito assumere, al suo rientro ubriaco o drogato, atteggiamenti minacciosi e aggressivi sia in maniera verbale che fisica. Circostanze mai denunciate, nonostante di recente anche in presenza del bambino.

Il codice rosa in ospedale

Per le lesioni riportate la donna è stata trasportata con un’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò. All’interno del nosocomio, i sanitari hanno attivato il codice rosa. Poco dopo, la donna è stata dimessa con dieci giorni di prognosi. Sulla base degli indizi raccolti da verificare, i carabinieri hanno

arrestato il 42enne e lo hanno messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto per lui l’accompagnamento nella casa circondariale catanese di piazza Lanza, dove tutt’ora permane.